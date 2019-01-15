Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

36 dakika önce

Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti, kentin farklı noktalarında trafik kazaları meydana geldiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu
Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti, kentin farklı noktalarında trafik kazaları meydana geldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.
Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan ve sağanak şeklinde devam eden yağmur, kent merkezinde etkili oluyor. Sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar da su birikintileri oluştu. Sürücüler aşırı yağış alan bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.
Polis ekipleri, sıkıntılı yerleri tespit edip ilgili birimlere bildirirken, kentin farklı noktalarında trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak yağmur nedeniyle kentin alçak kesimlerinde yer alan bazı tarım alanları su altında kaldı.
Yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Genel
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