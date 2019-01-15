Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağış Etkili Oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti, kentin farklı noktalarında trafik kazaları meydana geldiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu

Sürücüler suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti, kentin farklı noktalarında trafik kazaları meydana geldi



KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan ve sağanak şeklinde devam eden yağmur, kent merkezinde etkili oluyor. Sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar da su birikintileri oluştu. Sürücüler aşırı yağış alan bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, sıkıntılı yerleri tespit edip ilgili birimlere bildirirken, kentin farklı noktalarında trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak yağmur nedeniyle kentin alçak kesimlerinde yer alan bazı tarım alanları su altında kaldı.

Yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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