Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağmur Etkili Oldu

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağmur Etkili Oldu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağmur Etkili Oldu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kahramanmaraş'ta şehir merkezi ve ilçelerde birkaç gündür akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yağmur, bazı yollarda su birikintilerine yol açtı.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları 15 derece civarında seyrederken yağışların önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:13 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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