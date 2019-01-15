Kahramanmaraş'ta Sağanak Yağmur Etkili Oluyor

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.



Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinde başlayan ve sağanak şeklinde devam eden yağmur, kent merkezinde etkili oluyor. Sağanak yağmur nedeniyle bazı yollar da su birikintileri oluştu. Sürücüler aşırı yağış alan bölgelerde ilerlemekte güçlük çekti.



Polis ekipleri, sıkıntılı yerleri tespit edip ilgili birimlere bildirirken, kentin farklı noktalarında trafik kazaları da meydana geldi. Sağanak yağmur nedeniyle kentin alçak kesimlerinde yer alan bazı tarım alanları su altında kaldı.



Yağmurun yarın da devam etmesi bekleniyor. - KAHRAMANMARAŞ

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