KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak

15.06.2022 17:21

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde etkili olan sağanakta yaylada mahsur kalan 2 kardeş, jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Kazandere Mahallesi'nde yaşayan Berkay (9) ve Batuhan Bektaş (11) kardeşler, hayvanlarını otlatmak için gittikleri Söğütlüoğlu mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, 2 kardeşi kurtarmak için bölgede çalışma başlattı.

Ekiplerin yaylada ulaştığı kardeşler, Göksun Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi.

KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak
KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak
KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak
KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak
KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak
KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak
KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak
KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak

YORUMLAR
500
Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2) Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2) Konya'da sağanak etkili oluyor Konya'da sağanak etkili oluyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Göksun'da etkili sağanak - Son Dakika

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