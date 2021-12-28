Kahramanmaraş'ta sahipsiz sokak hayvanları toplanıyor - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde belediye ekiplerince sahipsiz sokak hayvanları toplanmaya başlandı.

Park, bahçe ve çocuk oyun alanlarındaki sahipsiz sokak hayvanları için çalışma başlatan belediye ekipleri, toplanan hayvanları Elbistan Belediyesi Hayvan Barınağı'na getirerek, tedavi ve aşılarını yapıyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen ve sağlık durumu iyi olmayan hayvanlar ise Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Tedavileri tamamlanan hayvanların barınakta koruma altında tutulacağı öğrenildi.

Elbistan Belediyesi Hayvan Barınağı Sorumlu Veteriner Hekimi Halim Akın, AA muhabirine, son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik yapılan düzenlemelerle harekete geçtiklerini söyledi.

Çalışmalarda vatandaşlardan da destek beklediklerini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla şehrimizde bulunan özellikle park ve okul çevrelerinde saldırgan nitelik taşıyabilen tehlike arz eden hayvanlar alınarak barınağımıza getiriliyor. Burada uygun şartlarda hayvanların bakım ve beslenmeleri ile parazit aşıları yapılıyor. Uygulamamıza bu şekilde biraz daha hız verdik. Hayvanları ön incelemeden geçirip ilk muayenelerini yapıyoruz. Barınağımızda tedavisi mümkün olmayan hayvanları Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Rehabilitasyon Merkezine gönderiyoruz."