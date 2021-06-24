Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 18 gözaltı - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ ve çevre illerde dolandırılan kuyumculara satılan sahte altın bilekliklerin 13 gram olması polisin dikkatini çekince 22 kişilik bir şebeke ortaya çıkarıldı. Özel ekibinin 4 aylık takibi sonunda şebekeye yönelik 3 ilde özel harekat destekli 210 polisle yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, adreslerinde bulunamayan 4 kişiyi yakalamak için çalışma sürüyor.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki kuyumcuya 26 Şubat'ta giden bir kişi 13 gram ağırlığında altın kadın bilekliği sattı. Kuyumcu, üzerinde 22 ayar ibaresi bulunan bilekliğin sahte olduğunu fark edince polisten yardım istedi. Ekipler dolandırıcının kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlatırken aynı gün Hatay'da 13.92 gram, 1 Mart'ta Malatya'da 13.24 gram, 2 Mart'ta da Elazığ'da 13.24 gram ağırlığında sahte altın kadın bilekliği ile kuyumcuların dolandırıldığı ortaya çıktı.