Kahramanmaraş'ta sahte altın dolandırıcılarına şafak operasyonu: 19 gözaltı (2) - Son Dakika

Kahramanmaraş , İstanbul ve Sivas 'ta polisin sahte altın şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 kişi adliyeye sevk edilirken, aranan 4 kişiden 1'i daha yakalandı. Gözaltı sayısı 19'a yükselirken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 7'si serbest bırakılırken, 12'si ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 8'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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