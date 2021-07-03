Kahramanmaraş'ta sahte altın satan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sahte altın satan 2 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir kuyumcuya sahte altın sattığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren E.H. (36) ve D.D. (36), iki sahte çeyrek altın sattı. Altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, polise başvurdu. Güvenlik kameralarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri, şüphelilerin bir alışveriş merkezinde olduğunu belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

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