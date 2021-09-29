Kahramanmaraş'ta sahte altınla dolandırıcılık iddiası - Son Dakika

Şüphelilerden S.Ç'nin çeşitli suçlardan 37, M.K'nın ise 3 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili S.Ç. ve M.K. gözaltına alındı.

Araçta yapılan aramada, 2 Cumhuriyet altını, 1 yarım altın, 2 bıçak, 1 kurusıkıdan çevirme tabanca ve tabancaya ait mermiler ile 1 hassas terazi ele geçirildi.

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