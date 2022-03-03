Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

03.03.2022 18:22

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı İnternet üzerinden telefon ilanlarını takip ederek sahte dekont düzenleyen şahıs polisin takibi sonucu gözaltına alındı Kahramanmaraş'ta, eşya satış sitelerindeki yüksek model telefonların sahiplerini sahte dekont düzenleyerek dolandıran bir...

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

İnternet üzerinden telefon ilanlarını takip ederek sahte dekont düzenleyen şahıs polisin takibi sonucu gözaltına alındı

KAHRAMANMARAŞ (İHA)- Kahramanmaraş'ta, eşya satış sitelerindeki yüksek model telefonların sahiplerini sahte dekont düzenleyerek dolandıran bir kişi polisin 1 haftalık takibi sonucu akrabasının evinden çıkarken yakalandı. Şahsın bu yöntemle 7 kişiyi dolandırdığı ve 40 bin TL'ye yakın gelir elde ettiği tespit edildi.

Alınan bilgilere göre, Hacı K. isimli bir kişi, eşya satışı yapan birkaç sitede bulanan yüksek model telefon sahipleri ile iletişime geçerek telefon alacağını beyan ederek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Kahramanmaraş çevresindeki şahıslar ile görüşen ve bir gün önceden mağdurların ismini alarak sahte dekont düzenleyen Hacı K., kendisine telefona getiren mağdurlara, "Biraz sonra hesabınıza para düşecek, sizde numaram var sorun olursa beni arayın" dediği öne sürüldü.

Mağdurların şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Dedektifleri harekete geçti. İlk önce şahıs ile site üzerinden irtibata geçmeye çalışan polisler ardından fiziki takip başlattı. Polis, Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bir akrabasının evinde olan Hacı K'yı tespit etti. Kısa bir operasyon sonucu Hacı K. yakalandı. Gözaltına alınan zanlı sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı
Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı

YORUMLAR
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'Ailene büyü yapılmış' deyip para isteyen adamı polise yakalattı 'Ailene büyü yapılmış' deyip para isteyen adamı polise yakalattı

Dolandırıcılık, Kahramanmaraş, Türk Lirası, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sahte dekontla dolandırıcılık yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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