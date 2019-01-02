Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu
1 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 8 litre etil alkol, 2 Litre votka, 1.5 Litre rakı, 10 şişe içki aroması, 50 cam şişe ile içkinin yapılışını anlatan doküman ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis
, adresi kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
- Kahramanmaraş
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:04 Kaynak: DHA
Kaçak Göçmenler, Koltuk Minderinin İçinden Çıktı
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Darp Olayına Karışan 3 Kişi, Ters Kelepçe Yapılarak Gözaltına Alındı
Fransa Tarafından Kırmızı ve Mavi Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı