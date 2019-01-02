Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta polis tarafından düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Serintepe Mahallesi'nde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 8 litre etil alkol, 2 Litre votka, 1.5 Litre rakı, 10 şişe içki aroması, 50 cam şişe ile içkinin yapılışını anlatan doküman ve içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Polis, adresi kullanan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:25 Kaynak: DHA

Polis, Kahramanmaraş, Güncel
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