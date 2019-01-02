Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu
36 dakika önce
Kahramanmaraş'ta sahte içki üretimi yapılan yere operasyon yapan polis ekipleri içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Kahramanmaraş
'ta sahte içki üretimi yapılan yere operasyon yapan polis ekipleri içki imalatında kullanılan malzeme ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri yapılan çalışmada, sahte alkol üretimi yapıldığı bilgisi alınan Serintepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon yaptı. Yapılan aramada, 8 litre etil alkol, 2 litre votka, 1 buçuk litre rakı, 10 şişe içki aroması, 1 adet plastik huni ve 3 adet enjektör ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:50 Kaynak: İHA
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