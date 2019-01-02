Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu

18 dakika önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda sahte içki, ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda sahte içki, ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, yaptığı çalışmalarda Serintepe Mahallesinde bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreste yapılan aramada 8 litre etil alkol, sahte üretilmiş 2 litre votka, 1,5 litre rakı ile 10 şişe içki aroması, 1 plastik huni, 3 enjektör, 7 plastik ölçüm aleti, 50 boş şişe ve 6 alkol yapımında kullanılan tarifler ele geçirildi.

Konuyla ilgili ikamet sahibinin arandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 08:05 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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