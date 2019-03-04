Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolu Ferhuş Mahallesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.



Araçta yapılan aramada, 40 litre sahte içki ele geçirildi.



Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

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