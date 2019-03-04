Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Gaziantep- Kahramanmaraş kara yolu Ferhuş Mahallesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 40 litre sahte içki ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 06:08 Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Güncel
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