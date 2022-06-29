Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

29.06.2022 16:25
Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu

Kahramanmaraş'ta sahte içki üretildiği belirlenen bir iş yerinde 150 litre etil alkol ile çok sayıda markanın şişe ve kapakları ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta sahte içki üretildiği belirlenen bir iş yerinde 150 litre etil alkol ile çok sayıda markanın şişe ve kapakları ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uzun süreli takip sonucu Onikişubat ilçesi, Gedemen Mahallesi'ndeki bir apartmanın altında faaliyet gösteren iş yerine operasyon düzenledi.

Ekiplerin yaptığı aramada, 150 litre etil alkol, çok sayıda farklı markaların şişe ve kapakları ile içki yapımında kullanılan çeşitli materyaller ile bandroller ele geçirildi.

Polis ekiplerince malzemelere el konulurken, olayla ilgili Ö.B.E. gözaltına alındı.

Yapılan operasyonun, kentte şimdiye kadar gerçekleşen en büyük sahte içki operasyonu olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu - Son Dakika
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