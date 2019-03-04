Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı
17 dakika önce
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine üniversite kavşağında 27 TU 648 plakalı otomobile operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada 5 litrelik 8 su şişesi içerisinde 40 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkiye el koyan polis, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
? - Kahramanmaraş
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:33 Kaynak: DHA
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