Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı

17 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki Operasyonu: 3 Gözaltı, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda 40 litre sahte içki ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine üniversite kavşağında 27 TU 648  plakalı otomobile operasyon düzenledi. Otomobilde yapılan aramada 5 litrelik 8 su şişesi içerisinde 40 litre sahte içki ele geçirildi. Sahte içkiye el koyan polis, araçta bulunan 3 kişiyi gözaltına alıp, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

? - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 02:33 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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