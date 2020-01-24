Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltıKAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde, kaçak ve sahte içki satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 3 ilde, kaçak ve sahte içki satanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli, gözaltına alındı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine sahte ve kaçak içkileri piyasaya süren şüphelileri, takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonunda, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye'de belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 438 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirilirken, M.D., O.G., M.H.Ö., S.Y., H.Ö. ve O.L. adlı şüpheliler gözaltına alındı.

6 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta sahte içki operasyonu: 6 gözaltı

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:38 Kaynak: DHA
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