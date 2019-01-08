Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

KAHRAMARMARAŞ'ta, polisin sahte içki ve kaçak nargile tütünü satışı yapanlara yönelik yaptığı 2 operasyonda 160 şişe sahte içki, 800 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki ve Kaçak Tütün Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
KAHRAMARMARAŞ'ta, polisin sahte içki ve kaçak nargile tütünü satışı yapanlara yönelik yaptığı 2 operasyonda 160 şişe sahte içki, 800 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sahte içki ve kaçak nargile tütünü satışı yapıldığı ihbarı ile harekete geçti. Sahte içki satışı yaptığı belirlenen şüphelinin otomobilini kent merkezinde durduran ekipler yaptıkları aramalarda160 şişe sahte içki ele geçirerek otomobil sürücüsünü gözaltına aldı. Ekipler kaçak nargile tütünü satıldığı belirlenen işyerine düzenlediği operasyonda ise yaptığı aramada 800 kilo nargile tütünü ele geçirerek işyeri sahibini gözaltına aldı.

İçkilere ve tütüne el koyan ekipler 2 şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.

- Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:43 Kaynak: DHA

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