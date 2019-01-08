Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sahte İçki ve Tütün Ele Geçirildi

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki ve Tütün Ele Geçirildi

50 dakika önce

Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 160 sahte içki ile 800 kilogram tütün bulundu.

Kahramanmaraş'ta Sahte İçki ve Tütün Ele Geçirildi, System.String[]
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 160 sahte içki ile 800 kilogram tütün bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki ve tütün satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

İl merkezinde bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 160 şişe sahte içki ele geçirdi.

Bir diğer operasyondaysa polis ekipleri, bir iş yerinde yaptıkları aramada 800 kilogram nargile tütünü buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:54 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel
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