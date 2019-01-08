Kahramanmaraş'ta Sahte İçki ve Tütün Ele Geçirildi
50 dakika önce
Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonlarda 160 sahte içki ile 800 kilogram tütün bulundu.
Kahramanmaraş
'ta düzenlenen operasyonlarda 160 sahte içki ile 800 kilogram tütün bulundu.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, sahte içki ve tütün satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
İl merkezinde bir otomobili durduran polis ekipleri, araçta yaptıkları aramada 160 şişe sahte içki ele geçirdi.
Bir diğer operasyondaysa polis ekipleri, bir iş yerinde yaptıkları aramada 800 kilogram nargile tütünü buldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:54 Kaynak: AA
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