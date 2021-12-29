Kahramanmaraş'ta sahte içkiden 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Elbistan ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle Kahramanmaraş'a sevk edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Elbistan Devlet Hastanesi'ne başvuran 40 yaşındaki Tülay C., kalp krizi şüphesiyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.

Tülay C., sevk edildiği hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan tahlillerde şahsın sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Tülay C.'nin cenazesi, Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Elbistan'a getirilerek defnedildi.

Sahte içki nedeniyle teyakkuzda olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında bir adrese de operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu ikamette arama yapıldı ve ölen şahısla birlikte alkol aldığı belirlenen 1 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta daha önce sahte içkiden 4 kişi hayatını kaybetmişti. - KAHRAMANMARAŞ