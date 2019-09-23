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Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu

50 dakika önce

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 300 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Kahramanmaraş'ta sahte para operasyonu, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 300 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine esnafa alışveriş karşılığında sahte para vermek suretiyle dolandırıcılık yapan şüphelerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin kullandığı 46 VL 087 plakalı otomobili takibe alan polis ekipleri, ilçe girişinde durdukları araçtaki M.M, S.M. ve Y.C.'yi gözaltına aldı.

Araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler, M.M'nin üzerinde 2 bin 300 liralık sahte banknot ele geçirdi.

İstanbul'dan getirilen 9 bin 700 liralık sahte banknotu Afşin, Elbistan ve Göksun'da alışveriş yoluyla gerçek paralarla değiştirmeye çalıştığı öğrenilen şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, sahte paralara el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Afşin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:38 Kaynak: AA
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