Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak alkol ele geçirildi, 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde düzenlenen operasyonda sahte ve kaçak alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Helete Mahallesinde halk sağlığının korunması, kaçak ve sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin önlenmesine yönelik 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 litre etil alkol, 1 şişe kaçak viski, TAPDK belgesi olmayan 171 kutu bira ile 1 faturası olmayan kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili C.B (58) ve H.G. (30) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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