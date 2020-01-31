Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak - Son Dakika Spor

Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ta Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası yapılacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kentte Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası gerçekleştirilecek.

Dünya Etnospor Konfederasyonu, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 2 Şubat Pazar günü Batıpark Spor Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak güreşlere 42 ülkeden yaklaşık 400 sporcu katılacak.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Şahin Hopur, Anadolu Ajansı Kahramanmaraş Bürosu'nu ziyaretinde, yaptığı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Şalvar Güreşi Dünya Şampiyonası'nı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Hopur, katkı sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı'ya teşekkür etti.

Hopur, şampiyona ile şalvar güreşini dünyaya tanıtma fırsatı bulacaklarını ifade ederek, "Nasıl ki sumo güreşini bir Kahramanmaraşlı tanıyorsa şalvar güreşini de bu şampiyonayla dünya tanımış olacak. Dünya Şampiyonası sadece Kahramanmaraş için değil Türkiye için de çok önemli." diye konuştu.

Dünya Şampiyonası, Kahramanmaraş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:26 Kaynak: AA
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