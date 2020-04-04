Kahramanmaraş'ta sanal market dönemi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta sanal market dönemi

Kahramanmaraş'ta bir market, vatandaşlara online alışveriş hizmetine başlandı

Hem WhatsApp üzerinden, hem de mobil uygulamalarla alışveriş yapanlar alışverişlerini yaptıktan sonra ürünleri evlerine kadar geliyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir market, Korona virüs önlemleri kapsamında evlerinden çıkmak isteyemeyen vatandaşlara online hizmet vermeye başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle Kahramanmaraşlılar da evlerinde kendilerini izole ediyor. Vatandaşlar zaruri ihtiyaçları dışında evlerinden çıkmazken, kentteki bazı marketlerde online alışveriş sistemine geçti. Hem WhatsAapp üzerinden, hem de mobil uygulamalarla alışveriş yapanlar alışverişlerini yaptıktan sonra ürünleri evlerine kadar geliyor.

Vatandaşların hem telefonla, hem de mobil uygulamaları kullanarak alışverişlerini yapabileceklerini söyleyen şirket yetkilisi Mustafa Akmansoy, "Ülke genelinde 65 yaş üzerindekilere sokağa çıkma yasağı getirildi. Bizler de günümüzün vazgeçilmezi olan akıllı telefonlarla hizmet vermeye başladık. WhatsApp üzerinden müşterilerimiz bizden talep ettikleri ürünlerini direk kapılarına ücretsiz olarak götürmeye başladık. Mobil sanal mağazacılık hizmetini de devreye koyarak görerek alışveriş yapanlara da kapılarına kadar ürünleri götürüyoruz. Ayrıca marketlerimizdeki bütün ürünleri ortaya çıkararak müşterilerimizin hizmetine sunduk" diye konuştu.

Evinden online alışveriş yapan İbrahim Uğur (70), "Bu uygulama ve çalışma çok güzel emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.