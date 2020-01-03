Kahramanmaraş'ta sanatsal mozaik kursu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sanatsal mozaik kursu

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta açılan sanatsal mozaik kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş'ta sanatsal mozaik kursu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta açılan sanatsal mozaik kursuna kadınlar yoğun ilgi gösterdi.


Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, İş-Kur ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi işbirliği ile ev hanımlarına yönelik düzenlenen Sanatsal Mozaik Kursu, haftanın 5 günü veriliyor. Kültürpark'ta Büyükşehir Belediyesi'nin Geleneksel El Sanatları Atölyesi'ndeki kursa 25 kişi katılıyor.


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Öğretim Görevlisi Nazik Ağyar Leblebici, "Kursumuza ağırlıklı olarak kadınlar tercih edildi. Özellikle kadınların istihdamı, aile bütçesine katkısı ve meslek edindirme amacı ile bu kursumuz düzenlenmektedir. Burada özellikle de şehrimizin tanıtımına ve turizmine katkısı olacağını düşündüğümüz kursumuzda Germenicia Antik Kenti'ndeki figürler başta olmak üzere şehrimizin tarihi ve kültürel varlıklarını öne çıkarmayı ve ülkemiz genelindeki bazı mozaik desenleri, düğümler, bordürler, geçmeler gibi başlıklarda uygulama yapıyoruz" dedi.


Aldığı kurstan oldukça memnun olduğunu ifade eden kursiyer Kübra Kalay, "Germenicia Antik Kenti kalıntılarının mahallemizde çıkması nedeniyle bu kursa ilgi duydum. Bu imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör'e özellikle teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Kültürpark, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
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