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Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde kış yoğunluğu

7 saat önce

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde kış yoğunluğu, System.String[]

Kahramanmaraş'ta sanayi sitesinde araçlarına kışlık bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Havaların soğumasıyla araçlarına bakım yaptırmak isteyen vatandaşlar, oto tamircilerde antifriz ve yağ değişimlerini yaptırmak için sıraya girdi.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık 2019 itibariyle başlaması nedeniyle lastik değişimini son güne bırakan vatandaşlar da lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Antifriz bakımlarının mecburi olarak yapılaması gerektiğini belirten oto tamircisi Doğan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Antifriz bakımı yapılmazsa, araçta donma yapar. Motorda ve üst kapakta hasar meydana gelebilir. Bujisinde, platininde sıkıntı çıkarsa araç çalışmaz. Havalarında yeni yeni soğumaya başlamasıyla, vatandaşlarda yoğunluk oluşturmaya başladı." dedi.

Şeker, kış lastiğinin ise can güvenliği için taktırılması gerektiğini ifade etti.

Aracındaki yazlık lastiklerin yerine kışlık lastikleri taktıran Ahmet Çiçek ise kurallardan ziyade bunun kendi hayatları için çok önemli olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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