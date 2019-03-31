Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Sandıkların Açılmasına Başlandı

Kahramanmaraş'ta Sandıkların Açılmasına Başlandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta yerel seçim için oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya başlandı.

Kahramanmaraş'ta Sandıkların Açılmasına Başlandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta yerel seçim için oy verme işlemi sona ererken, sandıklar açılmaya başlandı.

Oy verme işleminin saat 07.00'de başlamasının ardından seçmenler, sandıklara gitti. Seçmenlerin Kahramanmaraş'ta yoğun ilgi gösterdiği oy verme işlemi, saat 16.00'da sona erdi. Sandıkların mührü kırılmaya başlanarak, oy sayımına geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mührün kırılması

Oyların sayılması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 156 MB

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:25 Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel
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