Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada sürücü ile otomobildeki aynı aileden Nuran B. (37), Z.H.B. (9), A.B. (7) ve H.B. (4) yaralandı.

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