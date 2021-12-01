Kahramanmaraş'ta şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Cuma B. (41) idaresindeki 44 F 4499 plakalı otomobil Kabaağaç Mahallesi Akçırı mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki aynı aileden Nuran B. (37), Z.H.B. (9), A.B. (7) ve H.B. (4) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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