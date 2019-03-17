Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Şebeke Suyu Hattı Patladı

Kahramanmaraş'ta Şebeke Suyu Hattı Patladı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta şehir şebeke suyunun patlaması sonucu, yollar göle döndü.

Kahramanmaraş'ta Şebeke Suyu Hattı Patladı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta şehir şebeke suyunun patlaması sonucu, yollar göle döndü.

Dulkadiroğlu ilçesi Şeyh Adil Mahallesi Girne Caddesi üzerinde patlayan şebeke suyu sebebiyle, trafikte seyir eden araçlara zor anlar yaşadı. Asfaltı patlatarak yüzeye çıkan şebeke suyu, Trabzon ve Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde etkili oldu.

Sürücülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen KASKİ ekipleri, şebeke suyunu keserek yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçti. Hat üzerinde yaşanan onarım çalışmaları nedeniyle yol güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Şebeke hattı üzerinde onarım çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:08 Kaynak: İHA

Girne, Dulkadiroğlu, Kahramanmaraş, Güncel
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