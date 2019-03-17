Kahramanmaraş'ta Şebeke Suyu Hattı Patladı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta şehir şebeke suyunun patlaması sonucu, yollar göle döndü.
Kahramanmaraş
'ta şehir şebeke suyunun patlaması sonucu, yollar göle döndü. Dulkadiroğlu
ilçesi Şeyh Adil Mahallesi Girne
Caddesi üzerinde patlayan şebeke suyu sebebiyle, trafikte seyir eden araçlara zor anlar yaşadı. Asfaltı patlatarak yüzeye çıkan şebeke suyu, Trabzon
ve Zübeyde Hanım
Bulvarı üzerinde etkili oldu.
Sürücülerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerinde gelen KASKİ ekipleri, şebeke suyunu keserek yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçti. Hat üzerinde yaşanan onarım çalışmaları nedeniyle yol güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı. Şebeke hattı üzerinde onarım çalışmaları sürüyor. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:08 Kaynak: İHA
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