Kahramanmaraş'ta Sedir Telaşı
39 dakika önce
Kahramanmaraş'ta sedir telaşı Yaz aylarında bahçeli evlerde sıklıkta kullanılan ahşap sedirlerin marangozhanelerde yapımına başlandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta marangozhanelerde ahşaptan üretilen oturma grubu sedirler, bahar mevsiminin gelmesiyle rağbeti artırdı.
Kahramanmaraş
'ta sedir telaşı
Yaz aylarında bahçeli evlerde sıklıkta kullanılan ahşap sedirlerin marangozhanelerde yapımına başlandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta marangozhanelerde ahşaptan üretilen oturma grubu sedirler, bahar mevsiminin gelmesiyle rağbeti artırdı.
Kahramanmaraş'ta marangoz ustaları tarafından hazırlanan sedirler, boyut ve kaliteye göre üretilerek müşterilerin beğenisine sunuluyor. Fiyatlarının 400 ile 800 lira arasında değişen oturma grupları, genellikle bağ ve bahçeli ev sahiplerince rağbet görüyor.
Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminde sedir kullanımının arttığını söyleyen marangoz ustası Atilla Yeşilli
, "Ürünlerimiz ahşaptır. Çam ve gürgen ağaçlarından yapılıyor. Şuan rağbet artı ve özellikle yazlık evlerde, bağ ve bahçelerde tercih ediliyor. Ahşap her zaman sağlıklıdır ve insan sağlığı açısından önemli bir oturma grubudur. Bu ürünlere vernik ve ahşap koruyucu ile kaplama yapıyoruz. İsteğe göre ürünleri hazırlıyoruz. Ürünlerin ortalama fiyatları ise 400 lira ile 800 lira arasında değişiyor. Yapılan sedirler genellikle kent içinde bağ ve bahçeli ev sahipleri tarafından satın alınıyor" diye konuştu.
Sedir almak için ürünleri inceleyen Tevfik Özçimen isimli bir vatandaş ise, "Özellikle yaz aylarında iyi olur bu sedirler, üzerine döşek serilip oturulması ise sağlık açıdan da iyi olduğunu biliyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 10:12 Kaynak: İHA
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