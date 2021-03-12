Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, şehit Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın 7 yaşına giren oğlu Ayaz Bursalı'nın doğum günü, sürpriz etkinlikle kutlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Bursalı'nın oğlu Ayaz Bursalı'yı doğum gününde yalnız bırakmadı.

Dernek Başkanı Yunus Kahraman, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile beraberindekiler, 7 yaşına giren Ayaz'ın Haydarbey Mahallesi'ndeki amcası Eyup Bursalı'nın evine konuk oldu.

Kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Ayaz, Kaymakam Okatan ve babaannesi Münire Bursalı ile pastayı kesti.

Münire Bursalı, böyle bir günde torununun gözlerinin gülmesinde dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Piyade Uzman Onbaşı Serkan Bursalı, 5 Eylül 2016 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olmuştu.