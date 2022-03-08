Kahramanmaraş'ta şehit çocuğuna doğum günü sürprizi yapıldı - Son Dakika

Onikişubat ilçesinde, şehit Piyade Uzman Onbaşı Serkan Bursalı'nın 8 yaşına giren oğlu Ayaz'ın doğum günü, sürpriz programla kutlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, 2016'da Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Bursalı'nın oğlu için doğum günü kutlaması hazırladı.

Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, derneğin şube başkanı Yunus Kahraman ile beraberindekiler, 8 yaşına giren Ayaz'ın eğitim gördüğü özel okuldaki sınıfına konuk oldu.

Sürpriz karşısında bir süre şaşkınlık yaşayan ve kendisi için hazırlanan doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Ayaz, Kaymakam Keçeli ile pastayı keserek sınıf arkadaşlarına ikram etti.

Keçeli, gazetecilere, şehitlerin geride bıraktığı anne, baba, eş ve evlatlarının devletin en büyük emaneti olduğunu belirterek, "İnşallah Ayaz evladımız da vatanına, devletine ve milletine hayırlı bir insan olarak yetişecek." dedi.

İl Müdürü Mutlu Kaya da bu tür etkinliklerin kendilerine, şehitlerin emanetleriyle ilgili sorumluluklarını bir kere daha hatırlattığını vurguladı.

Kahraman ise şehitlerin emanetlerine sahip çıkmanın milletin her bir ferdinin görevi olduğuna işaret ederek, onların bir anlık mutluluğuna ortak olabilmenin gurur verdiğini söyledi.