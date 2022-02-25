Kahramanmaraş'ta şehit polisin kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şehit polisin kızına doğum günü sürprizi

25.02.2022 15:04
Kahramanmaraş'ta şehit polisin kızına doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Duran Melemir'in 7 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Duran Melemir'in 7 yaşına giren kızına doğum günü sürprizi yapıldı.

Onikişubat Belediyesi ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi, 2016'da Bingöl'de bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis Duran Melemir'in kızı Nazlı için doğum günü kutlaması düzenledi.

Abdülhamithan Mahallesi'ndeki evinde gerçekleştirilen kutlamada, doğum günü pastasındaki mumları üfleyen ve Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile pastasını kesen Melemir, sürpriz karşısında sevinç yaşadı.

Kutlamaya, Derneğin Şube Başkanı Yunus Kahraman da katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta şehit polisin kızına doğum günü sürprizi - Son Dakika


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