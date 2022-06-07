Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğluna doğum günü sürprizi

07.06.2022 23:55
Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğluna doğum günü sürprizi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 12 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, şehit polis memuru Barış Göl'ün 12 yaşına giren oğluna doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi üyeleri, kentte 3 Aralık 2020'de bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışırken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polisin oğlu Osman Gökçe Göl için doğum günü kutlaması düzenledi.

Yirmiikigün Mahallesi'ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada, Osman Gökçe için hazırlanan pasta kesildi.

Şehidin eşi Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle çok mutlu olduğunu, eşinin şehadetinden sonra silah arkadaşları başta olmak üzere devletin kendilerini asla yalnız bırakmadığını söyledi.

Osman Gökçe de tüm sevdikleri ve değer verdikleriyle bir arada olmanın sevincini yaşadığını belirtti.

Doğum gününün normalde yarın olduğunu anlatan Göl, babasının mesai arkadaşları başta olmak üzere polis teşkilatının kendilerini hiç yalnız bırakmadığını, hepsine teşekkür ettiğini dile getirdi.

Kutlamaya katılanlar şehidin oğluna hediye vererek, tebrik etti.

Kutlamaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Kahraman ile Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir katıldı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta şehit polisin oğluna doğum günü sürprizi - Son Dakika

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