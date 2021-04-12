KAHRAMANMARAŞ - Şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem ve polisler, şehitliği ziyaret ederek, Kur'an'ı Kerim okuyup, dua etti.

Erdem, burada yaptığı konuşmada, ülkenin birliği, beraberliği ve bölünmez bütünlüğü için şehit olan güvenlik güçlerine Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmanın ardından, emniyet, jandarma ve belediye personellerinin de katılımıyla konvoy düzenlendi.