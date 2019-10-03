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Kahramanmaraş'ta şeker pancarı alımına başlandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Mutlucan Şeker Fabrikası'nda pancar alımına başlandı.

Kahramanmaraş'ta şeker pancarı alımına başlandı, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Mutlucan Şeker Fabrikası'nda pancar alımına başlandı.

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, fabrikada alım kampanyasının başlamasına ilişkin düzenlenen törende, pancar üreticisinin geçen yıl önemli sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını, bu sezonun ise sorunsuz bir şekilde geçeceğine inandıklarını söyledi.

Çiftçilere başarı dileyen Bulut, "Geçen yıl karın erken yağması da pancar üreticisini zor durumda bırakmıştı. Bu yıl yapılan çalışmalar ise bizleri ümitlendirdi. Biz bu fabrikayı daha yükseklere çıkaracağız. Bundan sonraki yıllarda ekimimizi artıracağız. Yeni sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Firmanın yönetim kurulu üyesi Muzaffer Mutlu da sorunsuz bir üretim için bütün tedbirleri aldıklarını belirterek, bu yıl alınması planlanan pancar miktarının 300 bin ton olduğunu, bunun karşılığında 40 bin ton şeker, 12 bin ton melas ve 60 bin ton küspe üretilmesinin hedeflendiğini aktardı.

Pancar üreticilerinden Ahmet Hilal ile Mehmet Havan da dönemin sorunsuz şekilde geçeceğini düşündüklerini belirtti.

Konuşmaların ardından yeni dönem için kurdele kesildi.

Programda, ilk pancarları teslim edilen çiftçilere altın hediye edildi.

Mehmet Ali Bulut, Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:18 Kaynak: AA
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