Kahramanmaraş'ta seraları zarar gören çiftçiler destekle yeniden üretime başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta seraları zarar gören çiftçiler destekle yeniden üretime başladı

05.05.2022 13:20
Kahramanmaraş'ta seraları zarar gören çiftçiler destekle yeniden üretime başladı

Kahramanmaraş'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören 340 çiftçi, aldıkları hibe desteğiyle, seralarını ayağa kaldırarak üretime başladı.

Kahramanmaraş'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle seraları zarar gören 340 çiftçi, aldıkları hibe desteğiyle, seralarını ayağa kaldırarak üretime başladı.

Kentte ocak ayında yaşanan yoğun kar yağışı sonrası Türkoğlu, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Pazarcık, Göksun, Elbistan ve Andırın ilçelerinde seracılık ve hayvancılık yapan çiftçilerin yaralarının sarılması amacıyla başlatılan destek çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ilçelerde başlatılan hasar tespit çalışması sonrası, Cumhurbaşkanlığı tarafından toplam 18 milyon liralık hibe desteğiyle söz konusu ilçelerdeki 340 çiftçiye yardımlar yapıldı.

Seralarını yeniden yapan üreticiler, yeni sezonun ilk meyve ve sebzelerini beklemeye başladı.

Kadıoğluçiftliği Mahalle Muhtarı Abdurrahman Tosun AA muhabirine, Kahramanmaraş'ta bulunan seraların çoğunun ocak ayındaki kar yağışından dolayı çöktüğünü hatırlattı.

Seraların zarar görmesinin ardından yetkililerin kendilerini ziyaret ederek yardımcı olduğunu anlatan Tosun, şöyle konuştu:

"Yağan kar maalesef seralarımızı tahrip etti. Devletimiz çok büyük. Tabii biz bilgileri Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kaymakamlarımız ve valimizle istişare yaparak paylaştık. Onlar da milletvekillerimize ulaştırdılar. Sağ olsunlar arada bir köprü kurdular. Milletvekillerimiz konuyu Cumhurbaşkanımıza ulaştırdı. Biz bunlar için çok çok teşekkür ediyoruz, şu an üretime tekrar devam ediyoruz. Devletimiz büyük yardım etti. Allah razı olsun Çok çok teşekkür ediyoruz."

Çiftçilerden 4 çocuk babası Sedat Kiraz da 8 dönüm serasının olduğunu ve kar yağışından dolayı büyük bir bölümünün zarar gördüğünü dile getirdi.

Verilen destekle serasını ayağa kaldırdığını ifade eden Kiraz, "İnşallah bir daha hiç kimse böyle bir afetle karşılaşmaz. Allah'ın izniyle bir ay gecikmeli de olsa sebzelerimizi yetiştirdik. Dikimimizi yaptık, serayı ayağa kaldırdık. Aynı düzenle inşallah aynı şekilde satışlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çiftçilerden Eshabil Fidan ise kar yağışı sonrası kendilerine yardımcı olan yetkililere teşekkür etti.

Tekrardan üretime başlamanın kendisini mutlu ettiğini belirten Fidan, "Allah razı olsun. 40- 45 bin lira destek aldım. Şimdi hasada hazırlanıyorum. İnşallah süreci zararsız atlatacağız." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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