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Kahramanmaraş'ta seramik hırsızları tutuklandı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta seramik hırsızları tutuklandı

02.02.2022 13:12
Kahramanmaraş'ta seramik hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş'ta inşaattan seramik çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta inşaattan seramik çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Haydar Bey Mahallesi'nde bulunan bir inşaat şirketine ait depodan yüklü miktarda seramik çalınması ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin geldikleri aracı tespit ederek çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Mustafa G. (25), Durdu Ö. (30), Zekeriya D. (33) ve Coşkun K.'nin (37) birçok suçtan kayıtları olduğu anlaşıldı.

4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Seramik, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kahramanmaraş'ta seramik hırsızları tutuklandı - Son Dakika


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