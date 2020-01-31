Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta servis midibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta servis midibüsü devrildi: 2 yaralı
7 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:32 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Bahattin Özdek (45) idaresindeki 46 E 1283 plakalı servis midibüsü, Cumhuriyet Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki elektrik direğine çarpıp devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile midibüsteki Nurullah Kala 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Son Dakika Kar yağışı etkili oluyor Deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti CHP'de bazı milletvekilleri, Ekrem İmamoğlu'nun Palandöken tatilinden rahatsız oldu İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, koronavirüs hakkında rapor hazırladı! İşte korunma yöntemleri