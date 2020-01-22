Kahramanmaraş'ta servis şoförlerine eğitim verildi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta trafik ekipleri tarafından servis şoförlerine yönelik eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, okulların ara tatile girmesinin ardından servis şoförlerine yönelik eğitim programı düzenledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası toplantı salonunda gerçekleşen eğitime 109 servis şoförü katıldı.

Eğitimde, öğrencilerin can güvenliği ve okula sağlıklı, huzurlu ulaşımı ile genel trafik kuralları hususunda bilgilendirmeler yapıldı.

Trafik şubenin eğitim birimi tarafından bilinçlendirme ve eğitim programlarının ilerleyen süreçte de devam edeceği bildirildi.