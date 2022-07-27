Otomobil alev alev yandı - Son Dakika
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Otomobil alev alev yandı

27.07.2022 13:38
Otomobil alev alev yandı

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Yangın, Nurdağı-Türkoğlu karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı. Kahramanmaraş istikametine giden otomobil bir anda yanmaya başladı. Alevler aracı kaplarken, araçta bulunanlar kendilerini dışarı attı. Araç ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangın anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yangında otomobil hurdaya döndü. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil alev alev yandı - Son Dakika

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