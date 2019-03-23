Son Dakika Haberleri: Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Yandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ta seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Demokrasi Meydanı'nda Gazi Onur Yılmaz yönetimindeki 34 F 3716 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı alev aldı. Aracının yandığını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi, alevleri araçtaki LPG tankına ulaşamadan söndürdü.

Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:15 Kaynak: AA

İtfaiye, Kahramanmaraş, Güncel
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