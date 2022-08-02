Kuşu eline aldığında sıcaktan etkilendiğini ve yarı baygın halde olduğunu fark eden ve hemen hayvanı suyla serinleten Türk, daha sonra yavru kuşa eliyle su içirdi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.