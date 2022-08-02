Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli

02.08.2022 15:39
Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli

Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuş, bir vatandaşın yardımıyla kendine geldi.

Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuş, bir vatandaşın yardımıyla kendine geldi.

Göksun ilçesinde yaşayan Şeyma Türk, evlerinin çatısındaki yuvada bulunan yavru kuşun düştüğünü görünce yardım etmek istedi.

Kuşu eline aldığında sıcaktan etkilendiğini ve yarı baygın halde olduğunu fark eden ve hemen hayvanı suyla serinleten Türk, daha sonra yavru kuşa eliyle su içirdi.

Su içtikten sonra hareketlenen kuşu besleyen Türk, ardından çatıya çıkarak hayvanı yuvasına bıraktı.

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Türk'ün kuşla diyalogları da samimi görüntüler oluşturdu.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta sıcaktan etkilenen yavru kuşa şefkat eli - Son Dakika
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