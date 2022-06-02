Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

02.06.2022 20:17
Kahramanmaraş'ta şiddetli fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, bina bahçesindeki ağaçlar hasar gördü.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu, bina bahçesindeki ağaçlar hasar gördü.

Kentte öğleden sonra başlayan ve aralıklarla devam eden fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle Kale Mahallesi'nde sekiz katlı bir binanın çatısı uçtu. Çatıdan düşen parçalar nedeniyle bina bahçesindeki ağaçlar zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, apartmanın çevresinde güvenlik önlemi alarak çatıda inceleme yaptı.

Çevreye savrulan çatı malzemeleri ekipler tarafından toplandı.

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Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Fırtına, Güncel, Son Dakika

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