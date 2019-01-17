Kahramanmaraş'ta Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurduKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde etkili olan rüzgar sanayi esnafının çatılarını uçurdu.
Kahramanmaraş
'ta şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin
ilçesinde etkili olan rüzgar sanayi esnafının çatılarını uçurdu.
Özellikle sabah saatlerinde etkili olan rüzgar ilçede bulunan oto sanayi bölgesindeki dükkanların çatısını uçurdu. Olayda can kaybı yaşanmazken, büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:17 Kaynak: İHA
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