KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının havaya kalktı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının havaya kalktı

03.03.2022 18:23

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının havaya kalkması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının havaya kalkması, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kentte öğlenden başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Elbistan'da rüzgar nedeniyle bazı çatılar uçtu. Karaelbistan Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın çatısında da hasar meydana geldi.

Şiddetli rüzgarın çatıyı havaya kaldırdığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının havaya kalktı

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Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısının havaya kalktı - Son Dakika


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