Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar nedeniyle öğrenci yurdunun çatısı uçtu - Son Dakika

Kahramanmaraş 'ın Dulkadiroğlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir öğrenci yurdunun çatısı uçtu, 3 araçta hasar meydana geldi.

Bodrum'daki lahmacun fiyatı polemiğine İbrahim Tatlıses de dahil oldu: 10 liraya lahmacun mu olur