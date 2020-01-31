Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi, System.String[]

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Rüzgarın hızının saatte 66 kilometreye kadar ulaştığı kentte bazı bölgelerde çatı uçması sonucu hasar oluştu, ağaçlar yola devrildi.

Trabzon Bulvarı'nda yürüyenler ise şiddetli rüzgardan dolayı zor anlar yaşadı.

Sakarya Mahallesi'nde ise bir kuş yuvası şiddetli rüzgarın etkisiyle iki bina arasında kalan boşluğa yan yattı. Kuşlar buradan zarar görmeden çıkarıldı.

Kahramanmaraş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssü havanlı saldırı
Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 00:12:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]