Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi
6 saat önce
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:24 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Rüzgarın hızının saatte 66 kilometreye kadar ulaştığı kentte bazı bölgelerde çatı uçması sonucu hasar oluştu, ağaçlar yola devrildi.
Trabzon Bulvarı'nda yürüyenler ise şiddetli rüzgardan dolayı zor anlar yaşadı.
Sakarya Mahallesi'nde ise bir kuş yuvası şiddetli rüzgarın etkisiyle iki bina arasında kalan boşluğa yan yattı. Kuşlar buradan zarar görmeden çıkarıldı.
Son Dakika Son dakika: Musul'da ABD askerlerinin kaldığı üssü havanlı saldırı Bingöl Cezaevi'nde mahkumlar "kötü muamele" nedeniyle isyan çıkardı Trump, anti personel mayınların kullanımındaki kısıtlamayı kaldırdı İngiliz bayrakları, Brüksel'deki AB kurumlarından indirildi