Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar yurt binasının çatısını uçurdu
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta şiddetli rüzgar öğrenci yurdu olarak kullanılan bir binanın çatısını uçurdu.
Dulkadiroğlu İlçesi Şeyh Adil Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan rüzgar, 9 katlı bir öğrenci yurdunun çatı kısmını uçurdu.
Binanın çatısından uçan parçalar park halinde 3 otomobili ile aynı bölgedeki çocuk oyun parkını üzerine düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda maddi hasarın oluştuğu öğrenildi.
Olayla ilgili güvenlik önlemi alan ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA
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